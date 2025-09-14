Haberler

Uluslararası Bodrum Motofest 2023 Sona Erdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest, motosiklet tutkunlarına üç gün boyunca eğlenceli anlar sundu. Festivalde motosiklet gösterileri ve konserler yer aldı, Bora Gencer'in konseri ile etkinlik sona erdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest sona erdi.

Gümbet Dolgu Alanı'nda üç gün boyunca motosiklet tutkunlarını bir araya getiren etkinlik, katılımcıların yanı sıra ziyaretçilere eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşattı.

Bodrum Kaymakamlığı ve belediyenin destekleri ile düzenlenen etkinlikte, motosikletlilerin gösterileri ve konserler ilgi gördü. Festivalin son akşamında motosikletle akrobasi gösterileri ile başlayan program, Bora Gencer konseri ile tamamlandı.

Gencer'in seslendirdiği şarkılar arasında festivale özel hazırladığı ve güvenli sürüşe dikkati çektiği eseri de yer aldı.

Ziyaretçilerin motosiklet akrobasi sporcusu Birkan Polat'ın özel gösterilerini yakından izleme fırsatı bulduğu festival süresince, trafik jandarma ve polis ekipleri, güvenli sürüş konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Osman URAS - Kültür Sanat
Fatih Tekke maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin

Maç sonunda isyan etti: Allah rızası için birisi gelsin ve...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı

Muhtarı uyandıran telefon: Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.