Türkiye'nin Gurur Kaynağı Filenin Sultanları Film Oluyor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği tarihi şampiyonluk, 'Filenin Sultanları' adıyla beyaz perdeye aktarılıyor. Ünlü dijital platform, film için cast çalışmasına başladı ve Farah Zeynep Abdullah ve Özge Özprinçi gibi isimler ön plana çıkıyor.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre Türkiye'nin gurur kaynağı olan filenin sultanları film oluyor.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihi bir şampiyonluk kazanan "filenin sultanları" adıyla beyaz perdeye aktarılıyor.

Ünlü dijital platform, sultanları oynayacak cast çalışmasına başlarken bir çok isim ön plana çıkıyor. Kendisinin Melisa Vargas rolüne çok yakıştığını açıklayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah seve seve rol alabileceğini söyledi.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt rolü içinde Özge Özprinçi ismi geçiyor.