Türk ve Ukrayna Opera Eserleri Kiev'de İcra Edildi

Kiev Büyükelçiliği ve Kiev Ulusal Akademik Opera Tiyatrosu tarafından 'İki Halk Tek Kalp' adlı konser düzenlendi. Programda Türkiye'nin ve Ukrayna'nın seçkin opera eserleri icra edildi.

Kiev Büyükelçiliği ve Kiev Ulusal Akademik Opera Tiyatrosu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 'İki Halk Tek Kalp' adlı konser düzenlendi. Etkinliğe Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Kiev Ulusal Akademik Opera Tiyatrosu Müdürü Bogdan Strutinskiy, Kiev Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İhsan Demirbaş, yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı. Program, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğüne bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından Türk halk müziği eserlerinin icrasının ardından Türk halk dansları performansı sergilendi. Programda ayrıca Türkiye'nin ve Ukrayna'nın seçkin opera eserleri icra edildi.

Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, yaptığı açıklamada, 'Son aylarda Ukraynalı dostlarımızın zor şartlara rağmen ayakta kalabildiğine şahitlik ettim. Bu sebeple böyle bir programın yapılması gerektiğini mütalaa ettik" dedi.