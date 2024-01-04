Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Yıldırım, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğazda Cumhuriyet kutlaması", "Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi" ve "Spor" kategorisinde Filip Stevanoviç'in "Koparırken" adlı fotoğraflarını oylayan Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerindeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat Kalkanı" karelerine oy verdi.

Yıldırım, fotoğrafların gerçeklerin bir anlık yansıması olduğuna işaret ederek, "Belki zamanın durdurularak kaydedilmesi. Geçmişteki hadiseler bunların tamamı. Baktığımızda bizi çok duygulandıran kareler ama hayatın da gerçekleri bir taraftan." ifadelerini kullandı.

Haber kategorisinde dünyada 2023 yılında yaşanan olayların haberleştirilmiş, fotoğraflanmış halini gördüğünü dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"O günleri tekrar yaşadık. O kareleri tekrar o günlere dönerek hatırladık. Onların içinden seçmekte zorlanıyoruz. Her bir kategoride aslında seçmekte zorlandık. Çünkü hepsi bize önemli mesajlar verdi, geçmişe dair hatırlatmalar yaptı. Ümit ederim ki 2024 yılında bu hatırlatmalar yeni stratejiler belirlememize yardımcı olsun. Gerek dünyada gerek kendi içimizde gerek sporda, haberde hepsinde 2023'te yaşadıklarımız 2024 için yol gösterici olsun."

Yıldırım, sporda 2023 yılında önemli başarılara imza atıldığına dikkati çekerek, "Spor hadiseleri 2023'te göğsümüzü kabarttı doğrusu. Güreşte, voleybolda, basketbolda çok güzel sonuçlar alındı. Okçulukta Mete Gazoz'u unutmak mümkün değil. Çok iyi, güzel yetiştirmiş kendisini ve bu sayede pek çok uluslararası müsabakada madalyalar aldı. Okçuluğu sevdirdi bir taraftan. Çocuklar, gençler 'Biz de ok atabiliriz, biz de yarışmalara katılabiliriz.' diye artık cesaretlendiler. Örnek olmak, rol model olmak böyle bir şey." dedi.