Tekirdağlı Kahveci, Kahvehanesini Antikacıya Dönüştürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Resul Kutlu, 30 yıllık kahvehanesini çocukluk hayali olan antikacıya çevirdi.

Hatip Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Kutlu, kahvehaneciliği bırakarak iş yerini antikacıya çevirmeye karar verdi.

Biriktirdiği ürünleri burada sergileyen Kutlu, satışa da başladı.

Resul Kutlu, AA muhabirine, 30 yıldır çalıştırdığı kahvehaneyi kapatarak iş yerinde antika ürünler sergilemeye başladığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinden antika ürün aldığını ve tarihi değeri olduğunu düşündüğü objeleri alıp gerekli bakımlarını yaparak sakladığını anlatan Kutlu, 25 yıldır antika ürün satın alarak topladığını dile getirdi.

Çocukluk yıllarında etraftaki eski ürünlere ilgi duymaya başladığını belirten Kutlu, "Antika merakım çocukluğumdan beri var ama son 25 yılda bunu fiilen de icraata döktüm. Kahvehaneciliği bırakarak 'antika müzesi ve satış yeri' açayım dedim. Biriktirdiğim bütün ürünleri kahvehaneden dönüştürdüğüm 'müzede' sergilemeye başladım. 100 yaşın üzerinde ürünlerimiz var. Bunları burada ilgi duyanlara sergiliyorum. Bu ürünler arasında çok değerli materyaller var. Bunları gelip görenlerin bazıları satın almak istiyor." diye konuştu.

En çok ilgi gören antikalar arasında, Osmanlı mangalı olarak bilinen, ortam ısıtmaya ve üzerinde kahve pişirmeye yarayan parçaların yer aldığını ifade eden Kutlu, bu ürünün 100 yılın üzerinde bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Osmanlı dönemine ait paraların perçinlendiği mangalı görmeye birçok kişinin geldiğini belirten Kutlu, "Bu mangalda ayrıca Osmanlı mühürleri de bulunuyor. Çok nadir bulunan bir şeydir. En çok ilgi gören ürünler arasında, Rusya yapımı semaverler de bulunuyor. Bunların da 100 yılın üzerinde bir tarihe sahip oldukları biliniyor. Hepsi de özel üretilmiş nadir eserler." dedi.

Sergilediği ürünlerin satışını da yaptığını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:

"Elimde çok sayıda antika ürün var. Bunların arasında tarihi daktilolar, pirinç ürünler, plak çalarlar, film oynatıcı antika ürünler, eski kameralar, ağırlık birimleri, asırlık radyolar, süs eşyaları, Osmanlı döneminde kullanılan mutfak gereçleri ve akla gelebilecek her şey var. Burada sergilediğim ürünlerin arasında sıfır ürünler de kullanılmış olanlar da var. Bunların hepsi tamamen tarihi değer taşıyan antikalardır. Hepsi de koleksiyonluktur."