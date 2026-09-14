Haberler

Sason’a Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi kuruluyor

Sason’a Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi kuruluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman’ın Sason ilçesinde, ilçenin önemli geçim kaynaklarından arıcılığın geliştirilmesi, Sason balının marka değerinin artırılması ve turizme katkı sağlanması amacıyla Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi kuruluyor.

Batman'ın Sason ilçesinde, ilçenin önemli geçim kaynaklarından arıcılığın geliştirilmesi, Sason balının marka değerinin artırılması ve turizme katkı sağlanması amacıyla Bal Müzesi ve Arıcılık Eğitim Merkezi kuruluyor.

Vali Ekrem Canalp'in talimat ve destekleriyle hayata geçirilecek proje, yaklaşık 4 dönümlük arazi üzerinde inşa edilecek. İki katlı ve 323 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde, arıcılığın tarihsel gelişimi, geleneksel ve modern üretim yöntemleri ile Sason'a özgü bal kültürü tanıtılacak. Merkezde ayrıca bal sergi ve tanıtım alanı, arıcılık eğitim ve seminer alanları, yöresel ürünlerin üreticiler tarafından doğrudan tüketiciye sunulabileceği pazar alanı ve çocuk oyun alanı bulunacak. Projenin tamamlanmasıyla Sason balının ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının artırılması, üreticilerin pazarlama imkanlarının geliştirilmesi ve ilçenin yeni bir turizm merkezine kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım

Türkiye'yi sarsan operasyon! Valilik raporundaki detay gündem yarattı
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler

Ünlü iş insanının jeti kaza geçirdi! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Asıl mesleğini duyanlar inanamıyor!
Endonezya'da feribot faciası: 243 kişilik gemide 107 kişi kurtarıldı, 130 kişi kayıp

Gemi yana yattı, sonra kayboldu! 130 kişiden hâlâ haber yok
Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Çocukların Bilal Erdoğan'dan tek bir isteği oldu
9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi

Fenomen gelin adliyeye böyle sevk edildi! Şal detayına dikkat
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!