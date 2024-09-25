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Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ahilik Haftası Etkinlikleri

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ahilik Haftası Etkinlikleri
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Şanlıurfa ve Adıyaman'da kutlanan Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle renklendi. Şanlıurfa Tarihi Gümrük Hanı'nda yapılan törende esnaf dua etti, temsili şed kuşanma töreni gerçekleştirildi. Adıyaman'da ise İl Müftülüğü tarafından programlar düzenlendi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa Tarihi Gümrük Hanı'ndaki törende esnafın dua etmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibince temsili "şed kuşanma" töreni gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ŞESOB) Başkanı Mehmet Şefik Bakay, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin, toprakları vatan eden, ürünleri sanata dönüştüren, davranışları edeple süsleyen, alın terini onura tebdil eden bir ruh olduğunu söyledi.

Ahiliğin tarih boyunca bir çok mesleğe çok önemli etkisi olduğunu anlatan Bakay, "Ecdadımızın altı asır boyunca üç kıtada hükümran olmasıyla sağlayan ahilik, tarihi boyunca askerin kılıcı, alimin kalemi ve sultanın fermanı kadar önemli ve etkili bir güç olmuştur. Ahilik büyük medeniyet çınarımıza can suyu olmuştur. Fetihlerin kalıcılığı ahilerin erdemli davranışları sayesinde sağlanmıştır." dedi.

Etkinlik kapsamında esnaf ziyareti de yapıldı.

Etkinliğe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, esnaf odaları başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Adıyaman İl Müftülüğü koordinesinde Yenipınar Camisi'nde program gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli, gazetecilere, ahiliğin önemini anlattı.

Müftülük olarak hafta boyunca çeşitli programlar yapılacağını aktaran Benli, "Ahilik Haftası münasebetiyle tüm yurdumuzda olduğu gibi il müftülüğümüz olarak da Yenipınar Camisi'nde halkımıza pilav ve ayran dağıtımındayız. Ahilik teşkilatı esnafın, zanaatkarın bu alanda çalışan kardeşlerimizin bir dernek şeklinde faaliyet gösterdiği bir ilk teşkilattır." dedi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat

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