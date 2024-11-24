Şanlıurfa'nın Son Bakırcılarından Mehmet Nur Demirözü: Mesleği Yaşatmaya Çalışıyor

Şanlıurfa'da kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan bakırcılığın son ustalarından Mehmet Nur Demirözü, 62 yıldır severek sürdürdüğü mesleğini yaşatmak için çaba sarf ediyor.

Demirözü, Tarihi Kapalı Çarşı içerisindeki Bakırcılar Çarşısı'nda 7 yaşında babasının dükkanında ilk adımını attığı mesleğinde zamanla ustalaştı.

Şanlıurfa'nın son bakırcılarından Demirözü, babasının 1978 yılında vefat etmesinin ardından devraldığı mesleğini sürdürmeye çalışıyor.

Demirözü, AA muhabirine, babasının yanında başladığı bakırcılığı 62 yıldır yaptığını, mesleğini icra ederken de eğitimine devam edip liseyi bitirdiğini anlattı.

Babasının ölümüyle işin kendisine kaldığını aktaran Demirözü, "Gücüm yettiği kadar Şanlıurfa'ya özgü bakır mutfak ürünleri yapmaya devam ediyorum. Eskilerden ben ve bir usta kaldı, birkaç da genç ama onlar daha çok hediyelik ürünler yapıyor. Eskisi gibi bakır mutfak ürünleri talep görmüyor, bazı meraklıları gelip bakır mutfak eşyası alıyor, onun dışında süs eşyası olarak satıyoruz." diye konuştu.

"Evde oturmam lazım ama çok sevdiğim için bırakamıyorum"

Demirözü, 1990'lı yıllara kadar bakır ürünlerin kullanıldığını ancak teknolojiye direnemeyen ustaların dükkanlarını kapatmaya başladığına değinerek, şöyle devam etti:

"Eskiden evlenecek kızların çeyizinde mutlaka bakır ürünler bulunurdu. Bizden sonra bu mesleği yapacak kimse kalmadı. Yanımda şu anda bu mesleği öğretebileceğim kimse yok. Daha önceleri açılan kurslara da kimse ilgi göstermeyince yeni ustalar yetişmedi. Mesleği canlandırmak için son dönemlerde bazı lokantalardan bakır ürünlere yönelik talepler oldu. Konukevleri ve lokantalar bu ürünlerimizi kullansa hem işimiz hem sanatımız canlanır."

Bu sanatın devam etmesi için yetkililerden destek beklediğini söyleyen Demirözü, bu konuda elinden gelen çabayı harcamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Demirözü, evde oturmayı sevmediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaşım 69, normalde 65 yaşından sonra bu işi bırakıp evde oturmam lazım ama çok sevdiğim için bırakamıyorum. Yaşlı olanlara varsa mesleklerini sürdürmelerini tavsiye ediyorum. Meslek kaybolmasın diye, insanların ihtiyaçları karşılansın diye elimden geldiğince çalışıyorum. Mesleğimi severek ve canıgönülden yapıyorum. Son dönemlerde bazı vatandaşlarımız bakırdan yapılan mutfak ürünlerinin faydalı olduğunu öğrenince gelip alıyor. Bakır kaplarda pişen yemekler hem sağlıklıdır hem daha lezzetli olur."