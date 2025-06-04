Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi Ziyaret Edenlerin Sayısı 321 Bine Ulaştı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi Ziyaret Edenlerin Sayısı 321 Bine Ulaştı
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Göbeklitepe'nin son 5 ayda 321 bin ziyaretçiyi ağırladığını açıkladı. Kentteki turizm faaliyetlerinin, önceki yıla göre önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi son 5 ayda 321 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'nın turizmde ziyaretçi sayısı yönünden başarılı bir yıl yaşadığını belirtti.

Önceki yıla göre kentteki ziyaretçi sayısının arttığını dile getiren Şıldak, şunları kaydetti.

"Son iki yılın ardından 2025 yılında ziyaretçi sayımızı önemli ölçüde arttırmış bulunuyoruz. Göbeklitepe'yi geçtiğimiz yıl ilk 5 aylık dönemde 236 bin kişi ziyaret ederken bu sayı 2025'te 321 bine ulaşmış durumda. Aynı şekilde ilimizdeki müzelerin ziyaretçi sayıları da 80 binden 147 bine yükseldi. Bu günlerde de otel doluluk oranlarımız çok yüksek seyrediyor ve Kurban Bayramı tatilinde şehrimiz yine çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu umut verici tablo karşısında Şanlıurfa'da turizmin daha hızlı ve istikrarlı şekilde yükselmesi için şehrimizin her yönüyle turizme hazırlanmasının önemi bir kat daha artıyor."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
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