Samsun, Bağlama Üretiminde Türkiye'nin Kalbi Olmaya Devam Ediyor

SAMSUN'da üretilen bağlamalar, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeye gönderiliyor. Saz Evi Sahibi Fehmi Sezer Yalçın (60), "Karadeniz bölgesinde saza rağbet çok. Samsun'da da birinci sırada saz geliyor. Samsun bağlama yönünde Türkiye'nin kalbi konumunda. En iyi saz oyma dutlardan olur. Yurt dışına da çok sayıda gönderiyoruz" dedi.

Samsun'da bağlamada Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirten ustalar, en iyi sazların oyma dut ağacından yapıldığını söyledi. Kentte üretilen sazlar Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyor. Uzun bir bekleme ve işleme sürecinden geçen dut oyma sazların üretim süreci 3-6 ay arasında oluyor. Öğrenci sazlarının fiyatı 4-6 bin TL arasında değişirken, kaliteli özel yapım sazlar ise 45 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Vatandaşların bağlamaya karşı büyük bir ilgisinin olduğunu belirten Saz Evi Sahibi Recai Can, "Vatandaşların bağlamaya karşı ilgileri bayağı büyük. Bağlama müzik aletlerinde bayağı gelişti. Ortaokul ve lise çağlarından 40-50 yaş arası insanlar kurs almaya geliyor. Fiyat olarak öğrenci bağlamalarım 4-6 bin TL arasında. Kalite arttıkça da fiyatlar da artıyor. Vatandaşlarımız her dalda bulunabilirler ama güzel sanatlarla ilgilenmeleri gerekiyor. Ufkunu genişletir, bakış açışını genişletir. Herhangi bir enstrüman güzel bir arkadaşlık yapar" diye konuştu.

SAMSUN BAĞLAMADA TÜRKİYE'NİN KALBİ

Bağlamaya özellikle Karadeniz bölgesinde büyük rağbet olduğunu ifade eden Saz Evi Sahibi Fehmi Sezer Yalçın, "25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 35 yıl devlet memurluğu yaptım. Özellikle Karadeniz bölgesinde saza rağbet çok. Samsun'da da birinci sırada saz geliyor. Halk Eğitim Merkezlerinde açtığımız kursların ağırlığı bağlama yönündeydi. Ondan sonra gitar, keman geliyor ama Samsun bağlama yönünde Türkiye'nin kalbi konumunda. Ortalama saz fiyatları 3 bin ve 3 bin 500 TL'den başlıyor, 25 bin TL'ye kadar devam ediyor. Ama bazı özel sazlar da 45 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Biz imalatını da yaptığımız için fiyatları biraz uygun tutuyoruz" dedi.

EN İYİ SAZ DUTTAN YAPILIYOR

En iyi sazın oyma dutlardan yapıldığını belirten Yalçın, "En iyi saz oyma dutlardan olur. Oyma tekneden saz daha güzel oluyor. Dut oyma olacak. Kestane, gürgen oyma var ama en iyi saz dut oymadır. Bu tekneleri Türkiye'nin hatta Avrupa'da yaşan Türklerin bulunduğu yerlere satıyoruz. Oyma dut teknelerinin kalbi Türkiye'de Samsun'dur. Yurt dışına da saz gönderiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya 2 tane gönderdik. Avustralya'ya 1 ürün gönderdik. Normal oyma dut sazlarımızı 3-6 ay arasında yapıyoruz. Çünkü sazları asıyoruz. Nedeni de saplarda ağacın oynama, yürüme ve hareketleri vardır. Onların oynamaması için. Yurt dışına çok gönderdiğimiz için ağaçlar oynamasın diye asıyoruz. Daha sonra saplarını işliyoruz. 2 ay da öyle asıyoruz. Sonraki süreçte de vernikle boyuyoruz ve tekrar asıyoruz. Gittiği yerde herhangi bir sorun yaşamasını istemiyoruz" diye konuştu.