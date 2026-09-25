Saim Kaya, coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısında denetim artırılmasını istedi

Tekirdağ'da Hayrabolu tatlısı imalatçısı Saim Kaya, yaklaşık 5 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen Hayrabolu tatlısının geleneksel yapısının ve kalitesinin korunması için denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Hayrabolu tatlısı üretimini 1972 yılından bu yana sürdürdüklerini belirten Kaya, ürünün geleneksel özelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için yıllardır üretim yaptıklarını belirtti.

Hayrabolu tatlısının coğrafi işaret tescilinin, ürünün geleneksel özelliklerinin korunması açısından önemli olduğunu dile getiren Kaya, tescilin ardından denetimlerin daha etkin şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Bazı işletmelerin Hayrabolu tatlısını kendilerinin üretmediği halde farklı üreticilerden temin ederek kendi ambalajlarıyla satışa sunduğunu ve coğrafi işaret ibaresini kullandığını öne süren Kaya, bu durumun ürünün geleneksel niteliği ve marka değeri açısından sorun oluşturabileceğini belirtti.

"Coğrafi işaretin amacına uygun uygulanmalı"

Kaya, coğrafi işaretin ürünün geleneksel özelliklerine uygun şekilde üretilmesini ve kalitesinin korunmasını amaçladığını belirterek, "Ancak geçen süre içerisinde denetimlerin yeterli düzeyde yapılmadığını düşünüyoruz. Ürünü kendisi üretmediği halde farklı üreticilerden temin ederek kendi ambalajıyla satışa sunan ve coğrafi işaret ibaresini kullanan işletmeler olduğunu görüyoruz. Bu durumun önüne geçilmesi ve coğrafi işaretin amacına uygun şekilde uygulanması gerekiyor" dedi.

"Hayrabolu'nun marka değeri korunmalı"

Hayrabolu tatlısının yalnızca ticari bir ürün olmadığını vurgulayan Kaya, ürünün ilçenin tanıtımı ve marka değeri açısından da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Kaya, "Biz yıllardır Hayrabolu tatlısının lezzetini ve kalitesini korumak için mücadele ediyoruz. Ticari kaygıların önüne ürünümüzün ve Hayrabolu'nun ismini koyduk. İyi niyet ve dürüstlükten ödün vermeden üretimimizi sürdürüyoruz. Ancak ürünün kalitesinin ve coğrafi işaretin korunması için denetimlerin düzenli ve etkin şekilde yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı