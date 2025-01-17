Üye Girişi
Haberler
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyükleri heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı

Ordu'da 1111 Çeşit Dondurma ile Dünya Rekoru Denemesi

Ordu'da 1111 Çeşit Dondurma ile Dünya Rekoru Denemesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda düzenlenecek 20. Çambaşı Kar Festivali'nde, 1111 çeşit dondurma ile Guinness Dünya Rekorları için deneme yapılacak. Festival, 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ordu'da kar festivali kapsamında, 1111 çeşit ile "dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması" rekor denemesi gerçekleştirilecek.

Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda 25-26 Ocak'ta organize edilecek 20. Çambaşı Kar Festivali, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir ve Kabadüz belediyeleri iş birliğinde düzenlenecek festivalin ilk gününde, Guinness Dünya Rekorları kapsamında "dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması" rekoru kırılmaya çalışılacak.

Avusturya'da 2018 ve 2019'da Avrupa Dondurma Festivali'nde, İtalya'da 2021'de Sherbeth Festival'inde birinci olan Celal Karaarslan, bu kez Guinness Rekorlar Kitabı'nda 1001 çeşit olan rekoru geçmek için Çambaşı Kar Festivali'nde 1111 çeşit dondurma hazırlamayı hedefliyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, gazetecilere, yapılacak denemeyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesinin amaçlandığını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, iş insanları ve yayladaki işletmecilerin desteğiyle bu yola çıktıklarını anlattı.

Kaya, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçtiklerini dile getirerek, "Netice itibarıyla da başvurumuzu kabul ettiler. Biz de inşallah 1111 dondurma çeşidiyle Çambaşı Kayak Merkezi'nde 25 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de dünya rekoru kırmak için hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Kaya, yaklaşık bir metreye ulaşan karın üzerinde kurulacak masada hazırlanacak dondurma çeşitleriyle güzel bir ambiyans oluşacağını ifade etti.

Celal Karaarslan ise bu kez memleketinde dünya rekoru kırmak istediğini, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için 1111 dondurma ile rekor kırmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Çok fantastik dondurma isimleri ve çeşitleri var. Örneğin 10 tane balık çeşidinden dondurma var. Bizim meşhur karalahanamız, töngelimiz ve taflanımız var. Hemen hemen her şeyden dondurma yapmaya çalıştık. Formüllerimizi en ince detaylarına kadar yazdık." diye konuştu.

Yörenin ürünlerine önem verdikleri için 128 dondurmada fındık kullandıklarını belirten Karaarslan, 10 kişilik ekiple hazırladıkları dondurma çeşitlerinin 120 metrelik masada sergileneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Kültür Sanat
img

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
img

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede
img

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Gerçekleşirse bir ilk olacak: Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi

Galatasaray'dan tarihe geçecek transfer hamlesi
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.