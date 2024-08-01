Üye Girişi
Haberler

Emekliler Trabzon'da ücretsiz konaklama imkanından faydalanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan emekliler, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere Trabzon'a geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle uygulamaya konulan ücretsiz konaklama imkanından faydalanan emekliler, yaz tatilinin bir bölümünü geçirmek üzere Trabzon'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından, 81 ilde seçilen GSB yurtlarında ücretsiz konaklama uygulaması kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından 340 emekli, 15 Temmuz'dan itibaren gruplar halinde gelmeye başladıkları Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Fuat Sezgin Erkek ve Kız Öğrenci Yurtlarında 15 Ağustos'a kadar konaklayabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Trabzon Müdürü Erdem Akbay, AA muhabirine, uygulama kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden emeklilerin Trabzon'a rağbet gösterdiğini söyledi.

Akbay, emeklilerin 15 Ağustos'a kadar yurtlarda ücretsiz konaklayabileceğini belirterek, "340 kişi Trabzon'da kalmak üzere müracaatta bulundu. Fuat Sezgin Öğrenci Yurdu'nda misafirlerimiz konaklıyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz konaklama noktasında odaların düzeni, temizliği konusunda gerekli katkıyı fazlasıyla sağladılar." dedi.

Haftanın belirli günleri şehir içinde gezi düzenlediklerini anlatan Akbay, şöyle devam etti:

"Trabzon'da Boztepe, Ayasofya, Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Botanik Park ve Tünel Akvaryum'a gezi düzenliyoruz. WhatsApp grubu oluşturduk. Hem onların isteklerini, dileklerini hem de şikayetlerini birebir dinleyip çözüm üretebiliyoruz. İnşallah memnun da gideceklerdir. Ağabey kardeş gibi olduk. Muhabbette ettik, dostluk ve arkadaşlıklara da vesile oldu. Her hafta farklı grupları ağırlayacağız."

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Trabzon'un tatil için talep edilen bir şehir olduğunu söyledi.

Emeklileri Trabzon'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Arıcıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz emeklilerimizi en iyi şekilde ağırlamak. Sağ olsunlar buradaki arkadaşlarımız da özveriyle çalışıyorlar. Yurdumuzda portatif havuzumuz var, buradan da faydalanabilirler. Yüzme bilmeyenlere de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında yüzme de öğreteceğiz. Emeklilerimizin doğasıyla, gezisiyle bütün imkanlardan faydalanmalarını özellikle istiyoruz. Amaç emeklilerimiz şehirleri gezsin ve kültürlerini görsünler, şehirlerden istifade etsinler. Trabzon'u tercih eden tüm emekliler mutlaka gelsin. Futbol sezonunun başlamasıyla Trabzonspor maçlarına da denk gelirse, onları maçlarda ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

"Bu tür imkanlar verildi biz de geldik, mutluyuz"

Eskişehir'den eşi ile Trabzon'a tatile gelen Süleyman Tetik, kendilerine sunulan imkan dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.

Projenin, eşi ile Türkiye'yi gezme planlarını hayata geçirme açısından önemli olduğunu anlatan Tetik, "Buralara ekonomik açıdan gelmek zordu konaklama açısından. Bu tür imkanlar verildi biz de geldik, mutluyuz. Arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar. Güvenlik, temizlik, kahvaltı her şey çok güzeldi. Biz çok memnun kaldık. İlk defa geldiğimiz için çok mutluyuz, böyle bir imkandan yararlandık." dedi.

Naciye Tetik ise "Sümela Manastırı'nı hep merak ediyorduk ve gördük, memnunuz. Doğa harika, herkesin gelip görmesi gerekiyor, insanları da sıcak kanlı." diye konuştu.

İsmail Hakkı Kurt da projenin kendileri için önemli bir imkan olduğuna işaret ederek, "Çoktan beri bu tarafa gelmeyi istiyorduk fakat imkanlar el vermiyordu. Bunu duyunca hemen dünürlerimizle birlikte yazıldık, çıktı. Merak ediyorduk zaten, bizim için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gençlik Ve Spor Bakanlığı Gençlik Trabzon Tatil Spor Kültür Sanat Spor Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor

 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Bakmadan Geçme

Muhammed Deif kimdir? Muhammed Deif öldürüldü mü? Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Sümbül çiçeği anlamı nedir, hikayesi ne? Sümbül çiçeği ne ifade eder, neyi temsil eder? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? URLA ORMAN YANGINI! Urla orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Urla orman yangını nerede çıktı? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak? İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi? Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Türkiye, Dominik Cumhuriyeti maçını kaybederse ne olur? Filenin sultanları çeyrek finale yükselebilir mi? Ebrar Karakurt neden oynamıyor? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçında Ebrar neden yok? 1 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Türkiye-Dominik voleybol maçı ne zaman? Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Fenerbahçe- Lille maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu

Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title