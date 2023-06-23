Niğde'de Gezici Kütüphane Törenle Hizmete Alındı

Niğde Valisi Mustafa Koç, gezici kütüphanenin kente hayırlı olmasını diledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden yaklaşık 3,5 milyon liraya satın alınan kütüphane, araçta 3 bine yakın kitap, televizyon, sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayar ve zeka geliştirici oyunlar bulunuyor. Aracımız, bugünden itibaren ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde, gençlerimizin hizmetinde olacak.

Niğde'de gezici kütüphane aracı, törenle hizmete alındı.

Niğde Valisi Mustafa Koç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, gezici kütüphanenin kente hayırlı olmasını diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden yaklaşık 3,5 milyon liraya satın alınan kütüphanenin daha önce tahsis edildiğini ve bugüne kadar deprem bölgesinde hizmet verdiğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Araçta 3 bine yakın kitap var. Aynı zamanda içinde televizyon, sanal gerçeklik gözlüğü, bilgisayar ve zeka geliştirici oyunlar bulunuyor. Niğde, kütüphane konusunda iyi bir konuma geldi ama kırsalda yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın bundan mahrum kalmaması adına bu kütüphanemiz çok önemli. Aracımız, bugünden itibaren ilçelerimizde, köylerimizde, beldelerimizde, gençlerimizin hizmetinde olacak."