Niğde'de 19 Mayıs İçin Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Niğde'de 19 Mayıs İçin Doğa Yürüyüşü Düzenlendi
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Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne 270 doğasever katıldı. Vali Cahit Çelik'in de katılımıyla Emli Vadisi'nden Parmakkaya'ya gerçekleştirilen yürüyüş, bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sundu.

Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Valilik öncülüğünde, Niğde Belediyesi, Çamardı Kaymakamlığı ve Çamardı Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlik kapsamında 270 doğasever, Emli Vadisi'nden Parmakkaya'ya doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Vali Cahit Çelik'in de yer aldığı yürüyüşe katılanlar, hem spor yaptı hem de bölgenin doğal güzelliklerinin keyfini çıkardı.

Yürüyüşe il ve ilçe protokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Kültür Sanat
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