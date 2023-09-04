Muş'tan Tunceli'ye gezmeye gelen öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Muş'tan Tunceli'ye gelen öğrenciler, kentin doğal güzelliklerini gezerek bazı alanlarda çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Muş'tan Tunceli'ye gelen öğrenciler, kentin doğal güzelliklerini gezerek bazı alanlarda çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, kentte üç gün boyunca misafir edilen 47 öğrenci için gezi etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler, bu kapsamda rehberler eşliğinde Munzur Vadisi Milli Parkı, Tunceli Cemevi ve Munzur Gözeleri'ni ziyaret etti.

Kentin güzelliklerin keşfeden öğrenciler, Munzur Vadisi'nin belirli noktalarında da çöp toplayarak çevre temizliğine dikkati çekti.

Projenin son gününde ise öğrenciler Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi'nde zipline yaptı.