Haberler

Muğla Nefes Kültür Sanat Spor Kulübü Türkiye 5'incisi oldu

Muğla Nefes Kültür Sanat Spor Kulübü Türkiye 5'incisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Nefes Kültür Sanat Spor Kulübü, Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 89 puanla Türkiye 5'incisi olurken, zeybek yöreleri arasında en başarılı ekip unvanını kazandı.

Muğla Nefes Kültür Sanat Spor Kulübü, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. Geleneksel Düzenlemesiz Dal Erkekler kategorisinde yarışan Muğla ekibi, 89,00 puanla Türkiye 5'incisi oldu. Türkiye'nin farklı yörelerinden başarılı ekiplerin katıldığı şampiyonada Muğla temsilcisi, üçüncülük derecesinin yalnızca 0,43 puan gerisinde kalarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Zeybek yöresinin en başarılı ekibi oldu

Şampiyonada elde edilen derece, Muğla ekibine ayrı bir başarı daha kazandırdı. Muğla yöresini ve zeybek kültürünü temsil eden Nefes Kültür Sanat Spor Kulübü, yarışmayı tamamlayan ekipler arasında zeybek yöresinin en yüksek puanını alarak Türkiye'nin en başarılı zeybek ekibi unvanını elde etti.

Aylar süren hazırlık sürecinin ardından sahneye çıkan ekip, sergilediği performansla hakemlerden ve izleyicilerden olumlu değerlendirmeler aldı.

Kulüpten teşekkür mesajı

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin en güçlü ekiplerinin yer aldığı organizasyonda elde edilen sonucun gurur verici olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "89 puanla Türkiye 5'incisi olmak ve kürsüye yalnızca 0,43 puan uzaklıkta kalmak bizler için büyük bir gurur. En önemlisi ise Muğla zeybek kültürünü en üst seviyede temsil ederek zeybek yöreleri arasında Türkiye'nin en başarılı ekibi olmayı başardık. Bu başarıda emeği bulunan sporcularımıza, eğitmenlerimize, ailelerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz." Kulüp yönetimi, Muğla'nın kültürel mirasını yaşatmaya ve halk oyunları alanında yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli'den açıklama var

İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Ülke mahşer yerine dönecekti! Dakikalar kala iptal edildi
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil

Kılıçdaroğlu cephesinden cezaevindeki İmamoğlu'na ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'dan tarihi faiz kararı! 31 yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası düğmeye bastı! Ülkede 31 yılın rekoru geldi
Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı

Lüks mağaza önünde ortalık karıştı! Çalışanlar neye uğradığını şaşırdı
Iğdır FK dünya devleriyle aynı listede! Dünya Kupası'na damga vurdular

Dünya Kupası'na Iğdır FK damgası!

Reuters beklenen raporu yayınladı! Haberler.com yine listenin başlarında

Reuters raporu yayınlandı! Haberler.com yine listenin başlarında
Dua Lipa'nın eşinin sırtındaki izler dikkat çekti

Ünlü şarkıcı balayında! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de