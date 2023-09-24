Muğla'da Boğa Güreşi Festivali Devam Ediyor

Muğla'nın kültürel değerlerinden olan boğa güreşleri her hafta farklı bir mahalle ve ilçede devam ediyor. Menteşe kırsal Akkaya Mahallesi'nde gerçekleştirilen Boğa Güreşi Festivali'nde yaklaşık 130 boğa kıran kırana güreşti. Güreşlerin geliri mahallenin ihtiyaçları için kullanılacak.

Boğa Güreşi Festivali'nde boğalar arenayı toza dumana katarak kıran kırana güreşti

MUĞLA - Muğla'nın kültürel değerlerinden yıllardır yaz aylarında yapılan boğa güreşleri her hafta farklı bir mahalle ve ilçede devam ediyor.

Menteşe kırsal Akkaya Mahallesi'nde bu yıl 26'ıncısı gerçekleştirilen Boğa Güreşi Festivali'nde boğalar arenayı toza dumana katarak kıran kırana güreşti. Muğla ve Aydın bölgesinden yaklaşık 130 boğa kilolarına göre değişik kategorilerde arenaya çıkarak rakipleri ile güreşti.

Sabah başlayan boğa güreşlerini izlemek için Aydın, Denizli ve Muğla'nın değişik ilçelerinden binlerce vatandaş 35 derece sıcak altında boğaların mücadelesini izledi. Tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde güreşen boğaların güreşinden elde edilen gelir mahallenin ihtilaçları için kullanılacak.

Menteşe Belediye Başkan Bahattin Gümüş, Boğa güreşi geleneğinin Muğla'nın bir kültürü olduğunu belirterek, "Bu bölge Yörük kültürünün yaşadığı bir bölge. Zaten Menteşe Belediyemizin ismi de Menteşe Beyliğinden, Türkmen Beyliğinden gelmekte. Bu boğa güreşleri de geçmişten gelen bir geleneğimiz. En çok da Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe ilçesinde yapılıyor. Bugüne kadar yapılan güreşler var. Toplam 8'e yakın mahallede boğa güreşi yapılacak. Biz de Menteşe Belediyesi olarak halkımıza geçmişten gelen bu kültürü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarma noktasında elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bugün burada yapılan güreşlerin 26'ıncısı yapılıyor. Güreşlere Menteşe'den, çevre ilçelerden, Aydın ve Denizli illerinden gelen misafirlerimiz bu güreşleri izliyorlar. Amacımız ülkemizde barışın, huzurun ve bu gelenin de yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz" dedi.