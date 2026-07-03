32. Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri 12 Temmuz'da yapılacak

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 32'ncisi düzenlenecek Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri, 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Geleneksel organizasyon için hazırlıklar sürerken, Kavaklıdere Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Karataş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek etkinliğe ilişkin bilgi verdi.

Ziyarette, güreşlerin kapsamı ve hazırlık süreci hakkında değerlendirmelerde bulunululdu. Kaymakam Kaya organizasyonun bölgenin kültürel mirası açısından önemli bir gelenek olduğunu ifade etti.

Kaya, 32. Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi temennisinde bulundu.

Karataş ise Kaymakam Kaya'ya ilgisi ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.