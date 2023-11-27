Mersin'de 'Çanakkale 1915 Gezici Müzesi' Ziyarete Açıldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ' Çanakkale 1915 Gezici Müzesi' ziyarete açıldı.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonunda, 27 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açılan Çanakkale 1915 Gezici Müzesi görevlilerince, Çanakkale Savaşlarındaki kahramanlıklar ve yaşananlar hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı sergiyi, öğrenciler ve vatandaşların 7 gün boyunca 09.00 ila 18.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilecekleri belirtildi.

Sergide, Çanakkale Savaşları ile ilgili resimler, fotoğraflar, savaşta kullanılan ekip ve ekipmanlar, askeri üniformalar, madalyalar, askerlere ait mektuplar ve dijital içerikler olmak üzere yaklaşık 600 eşya sergileniyor. Vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açılan 'Çanakkale 1915 Gezici Müzesi'ne ilginin yoğun olduğu gözlendi.

Çanakkale'ye gitme imkanı bulamayan vatandaşlar, müze konsepti ile duyguyu Bozyazı'da yaşamış olacaklar. - MERSİN