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Mersin'de Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Sergisi

Mersin'de düzenlenen 2. Arnica Art Land Sanat Çalıştayı'nda yapılan heykel ve resimler sergileniyor. Sergiye birçok önemli isim katıldı ve sanatseverler eserleri inceledi.