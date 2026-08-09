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Gençlik Yaz Kulübü'nde Minikler Kitap Dolu Bir Yaz Geçiriyor

Gençlik Yaz Kulübü'nde Minikler Kitap Dolu Bir Yaz Geçiriyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Yaz Kulübü etkinlikleri kapsamında Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi'nde çocuklar için Kitap Okuma Halkaları ve Kitap Atölyesi düzenlendi. Çocuklar birlikte kitap okuyup hayal dünyalarını zenginleştirirken, atölyede eğitici ve eğlenceli aktivitelerle kaliteli zaman geçirdi. Yetkililer, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaz boyunca süreceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Gençlik Yaz Kulübü etkinlikleri kapsamında, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezinde çocuklara yönelik "Kitap Okuma Halkaları" ve "Kitap Atölyesi" düzenlendi. Minik katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda, çocuklar hem okuma alışkanlıklarını pekiştirdi hem de verimli bir yaz dönemi geçirdi.

Etkinlik çerçevesinde bir araya gelen çocuklar, belirlenen eserleri birlikte okuyarak sayfaların arasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Okunan kitaplar üzerine gerçekleştirilen sohbetlerde duygu ve düşüncelerini özgürce paylaşan minikler, hayal dünyalarını zenginleştirirken kitap sevgisini de arkadaşlarıyla paylaştı.

Programın devamında düzenlenen Kitap Atölyesinde ise çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli etkinlikler yer aldı. İnteraktif uygulamalar ve akılcı oyunlarla desteklenen atölye çalışmalarında çocuklar, yeni bilgiler edinmenin yanı sıra akranlarıyla birlikte kaliteli vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayan bu tür kültür ve sanat faaliyetlerinin yaz dönemi boyunca devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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