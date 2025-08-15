MamekiFest Tunceli'de Başladı

MamekiFest Tunceli'de Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de 'Can Cana Tunceli' sloganıyla düzenlenen MamekiFest, konser, rafting, paramotor gösterisi gibi etkinliklerle başladı. Vali Aygöl, festivalin amacının birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

Tunceli'de konser, rafting, moto tur, paramotor gösterisi ve trekking gibi çeşitli etkinliklerin yapılacağı MamekiFest başladı.

Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Can Cana Tunceli" sloganıyla organize edilen festival kapsamında Moğultay Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda açılış programı düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, burada yaptığı konuşmada, festivalde sanat ve doğanın öne çıkarılacağını söyledi.

Amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Bugün bizimle birlikte olan, birlik beraberliğimize katkı sağlayan, destek veren, sanatımızı, kültürümüze ve doğamıza sahip çıkan herkese müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Terörsüz Türkiye'yi ve artık milletimizin huzurunu konuşuyoruz. Bu festivalimizin tek hedefi birliğimiz ve beraberliğimiz olacak. Munzur Baba'nın, Düzgün Baba'nın, Ana Fatma'nın memleketine hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Biz bunları istiyoruz, rengimiz, inancımız ve bakışlarımız ne olursa olsun, bu memleket birlikte yaşamayı hak ediyor."

Konuşmaların ardından alanda halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisi sunuldu.

Vali Aygöl de katılımcılarla halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

Festival, 17 Ağustos pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
Hükümetten memurların taban aylığına bin lira zam teklifi

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! İşte hükümetin yeni zam teklifi
Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz

Yeni teklife Memur-Sen'den jet yanıt! Başkan rest çekti
5 ilde orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı

5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı
4 Türk askerin naaşı 75 yıl sonra yetkililere teslim edildi

4 askerimizin naaşı 75 yıl sonra teslim edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den önemli bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası: Kaynak sağlam

Bomba iddia: Önemli bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.