Malatya'nın Kayısı Bahçeleri Sonbaharda Göz Kamaştırıyor

Malatya'nın Kayısı Bahçeleri Sonbaharda Göz Kamaştırıyor
Dünyanın kayısı başkenti Malatya'da, sonbahar renkleriyle bezeli kayısı bahçeleri, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Şehirde 32 çeşit kayısı ağacından oluşan bahçeler, bu mevsimde sarı tonlarına büründü.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kente sonbahar renkleri hakim oldu.

Battalgazi ilçesinde de sarının tonlarına bürünen kayısı bahçeleri, doğal bir stüdyoyu andırıyor.

Renk cümbüşüne bürünen kayısı bahçeleri, havadan görüntülendi.

