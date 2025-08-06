Limp Bizkit 17 Ağustos'ta İstanbul'da Konser Verecek

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İkonik nu metal grubu Limp Bizkit, 17 Ağustos'ta Ataköy Marina Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Fred Durst, Türk müziğine olan sevgisini dile getirerek etkinliğe yönelik heyecanını paylaştı.

Alternatif metal müzik türü, nu metalin ikonik gruplarından "Limp Bizkit", 17 Ağustos'ta Ataköy Marina Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Grup üyelerinden Fred Durst, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Şunu bir düşün, Limp Bizkit Türk stili. Bunu sevdim, sahip olmam lazım. Bu gerçekleşmeli ki gerçekleşecek de." dedi.

Durst, heyecanlı olduğunu belirterek, "Türk işi Bizkit ve İstanbul'dan daha iyi bir şey düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.

Grup üyelerinin aileleriyle katılacağı konser, iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla gerçekleştirilecek.

Limp Bizkit

Florida'da 1994'te Fred Durst liderliğinde kurulan Limp Bizkit, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında metal, hip-hop ve punk enerjisini harmanlayan tarzlarıyla tüm dünyada tanındı.

"Nookie", "Break Stuff", "My Way", "Rollin'" ve "Behind Blue Eyes" adlı kült hitleriyle listeleri domine eden grup, nu metal akımının güçlü temsilcilerinden biri olarak müzik dünyasında yer edindi.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Kültür Sanat
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