Konyaaltı Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılında Atatürk'ü Zeybeklerle Karşılayacak

Konyaaltı Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenleyeceği etkinlikte Atatürk zeybeklerle karşılanacak. Belediye, etkinlikte zeybek olmak isteyen 1923 kişiyi arıyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenleyeceği etkinlikte Atatürk zeybeklerle karşılanacak. Belediye, etkinlikte zeybek olmak isteyen 1923 kişiyi arıyor.

Konyaaltı Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştireceği "1923 Zeybek Ata'yı Selamlıyor" etkinliğiyle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarlığını gösterecek. Konyaaltı Belediye Binası önünde 29 Ekim Pazar günü saat 19.23'te Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları ekibi önderliğinde gerçekleştirilecek olan dans şölenine vatandaşlar da katılacak. Etkinlikte 1923 kişi zeybek oynayarak Ata'yı selamlayacak ve Cumhuriyetin 100. Yılını büyük bir coşkuyla kutlayacak.

Cumhuriyetin 100. yılında Ata'yı 1923 zeybek ile selamlayacaklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Bu etkinliğimize kadın, erkek, çocuk, yani 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu zeybek oynayarak kutlayalım" dedi. - ANTALYA