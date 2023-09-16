Kırmızı Altın, Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali başladı

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen festivalde bisiklet yarışı yapıldı ve ödüller verildi. Ayrıca Kadın Canan Yaşar Fotoğraf Sergisi açıldı ve tekvando ile halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.