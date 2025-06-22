Keten Döngüsü Projesi Sertifika Töreni ile Tamamlandı

Keten Döngüsü Projesi Sertifika Töreni ile Tamamlandı
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İzmir'in Tire ilçesinde yapılan Keten Döngüsü Projesi'nin sertifika töreninde kadınların eğitimlerle güçlendiği ve kendi girişimlerini kurduğu vurgulandı. Proje kapsamında 33 girişimci kadına sertifika verildi.

İzmir'in Tire ilçesinde Kırsalda Çevresini Dönüştüren Kadın Liderler: Keten Döngüsü Projesi, sertifika töreniyle tamamlandı.

Döngü Kooperatifi'nin, Sabancı Vakfı Açık Çağrılı Hibe Programı kapsamında desteklenen projenin sertifika töreni Kahrat Mahallesi'nde yapıldı.

Kooperatifi Başkanı Zeynep Derece, buradaki konuşmasında, kadınların eğitimlerle güçlendiğini ve kendi girişimlerini kurmaya başladığını söyledi.

Takı üretimi dersi veren eğitmen Müge Nisari ise, keten ipliği kullanarak bileklikler ürettiklerini, bunları da internet ortamında satışa sunacaklarını kaydetti.

Program, 33 girişimci kadına sertifika, teşekkür belgesi ve hediye verilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Kültür Sanat
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