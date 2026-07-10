Erzincan'da "yarasa kanat" atlayışı nefesleri kesti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 47. Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarasa kanat (wingsuit) atlayışı, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şenliğin ikinci gününde Gabani bölgesinde düzenlenen etkinlikte ekstrem sporcu Cengiz Koçak, yerli ve yabancı sporcularla "Demir Yol" olarak bilinen, 517 demir basamaktan oluşan Via Ferrata parkurunu tırmanarak atlayış noktasına ulaştı.

Yaklaşık 600 metre yükseklikte kurulan özel platformdan yarasa kanat atlayışı gerçekleştiren Koçak, kendisini boşluğa bırakarak yaklaşık 1400 metre boyunca süzüldü. Daha sonra paraşütünü açan Koçak, Karasu Nehri'ne güvenli şekilde indi.

Nehirde bekleyen görevlilerin yardımıyla sudan çıkan Koçak'ın yaklaşık 250 kilometre hıza ulaştığı atlayış, şenliği izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Diğer sporcular ise aynı noktadan paraşütle serbest atlayışlar (base jump) gerçekleştirdi.

"Atladığınız andan itibaren bir kanyonun içinde düşüyorsunuz"

Ekstrem sporcu Cengiz Koçak, dünyada yaklaşık 56 ülkede atlayış gerçekleştirdiğini ancak bunların içerisinde en güzel yerin Kemaliye olduğunu söyledi.

Koçak, şöyle konuştu:

"Bu gelen sporcuların, ilginç tarafı şu. Kendi imkanlarıyla buraya geldiler. Gelmelerinin en önemli sebebi 'Sırat On Fırat' dediğimiz kablo hattında atlayış yapabilmek. Çünkü dünyada onun bir örneği yok. Atladığınız andan itibaren bir kanyonun içinde düşüyorsunuz. Buna benzer bir deneyimi dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamazlar. Bu nedenle gelenlerden biri Brezilya'dan, diğeri Kanada'dan. Yani bunlar bize dünyanın en uzak ülkeleri zaten. Dolayısıyla bunun değerini anlamak adına bunları söylüyorum."

Koçak, sabahın erken saatlerinde Via Ferrata parkurundan tırmanışın ardından atlayış gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Yukarı çıkan 4 arkadaşım vardı. Onlar atlayışı riskli buldular ve atlamadılar. Buna çok saygı duyuyorum. Bana '9 bin atlayış yaptın, en sevdiğin ya da en çok gurur duyduğun atlayış hangisi?' diye sorulduğunda 'ben vazgeçtiğim atlayışlar' derim. O yüzden bu yaşa kadar gelebildim ve bu kadar çok atlayış yapabildim. Çünkü en iyi paraşütçü bir sonraki atlayışı yapabilendir." ifadelerini kullandı.

İlçede bulunan Seyid Ali Parkı'ndaki çok sayıda vatandaş da atlayışı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.