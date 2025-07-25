Kemaliye'de Tarımdan Turizme Başarılı Yatırım

Erzincan'ın doğal güzellikleriyle adından söz ettiren ilçesi Kemaliye'nin turizm potansiyelini değerlendiren girişimci, devlet desteğiyle tarımdan turizme uzandı.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "sakin kent (cittaslow)" seçilen UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki ilçe, Karanlık Kanyon, kapalı ekosistemi, coğrafi yapısı, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl çok sayıda adrenalin tutkunu yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yörede tescilli Eğin dutu yetiştiriciliği yapan Latif Yalçıner, turizm potansiyeli her geçen gün artan ata topraklarında, yöresel mimariye uygun otel inşa etmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) müracaat etti.

TKDK'den aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle 450 metrekare alan üzerine kurduğu otelini 2020'de tamamlayan Yalçıner, 3 yıldızlı otelinde özellikle yaz sezonunda kafile kafile gelen turistleri ağırlıyor.

Otelinde 12 kişiye istihdam sağlayan Yalçıner, üretimine devam ettiği organik duttan pekmez ve reçelleri de müşterilerine ikram ediyor.

Devlet desteğiyle tarımdan turizme uzanan Yalçıner, yaşadığı ilçeye devlet desteğiyle turizm yatırımı kazandırmak ve istihdama katkı sağlamaktan mutluluk duyuyor.

"Biz aslında bu işe ata topraklarına sahip çıkarak başladık"

Girişimci Latif Yalçıner, AA muhabirine, TKDK'den aldığı destekle ata topraklarına bölge mimarisi ve dokusuna uygun otel inşa ettiğini söyledi.

Devletten aldığı desteğin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Yalçıner, şöyle konuştu:

"Biz aslında bu işe, ata topraklarına sahip çıkarak başladık. Ata topraklarında dut yetiştiriciliği vardı. Dutun geçmişte Kemaliye ticaretinde çok önemli bir payı var. Biz de daha geliştirerek organik sertifika aldık. Zaten ilaçsız bir ortamda yetiştiriliyor. Organik sertifika almamız tüm Türkiye'de birçok pazara girmesini sağladı. Bununla beraber tabii yöreye gelen insanlar ve onların duta olan ilgisi arttı biz de turizmde kendimize yer bulma şansına sahip olduk."

Yalçıner, bölgeye artan turist ilgisiyle otel inşa etmeye karar verdiğini belirterek TKDK desteğiyle bu hayallerini gerçekleştirdiklerini anlattı.

"Tüm Türkiye'den hatta yurt dışından da oldukça fazla misafir geliyor"

Desteksiz böyle bir yatırım yapmanın kendisi için mümkün olmadığını dile getiren Yalçıner, "Şu an bölgeye tüm Türkiye'den hatta yurt dışından da oldukça fazla misafirlerin ilgi gösterdiğine şahit oluyoruz. Bu da yöre için ve Anadolu için önemli bir kazanım oldu." dedi.

Ankara'da turist rehberliği yapan Abdulsamet Sarıtaş ise ulusal ve uluslararası etkinliklerle birlikte Kemaliye'de turizmin sürekli yükseliş gösterdiğini ve her geldiklerinde yeni gelişmelerle karşılaştıklarını ifade etti.

Kemaliye'nin konaklama imkanları açısından diğer il ve ilçelerden öne çıktığına işaret eden Sarıtaş, "Normal şartlarda yeni yapılan otelleri çok daha modern, betonarme yapılarla karşımıza çıktığını görüyoruz ama şu anda konaklama yapmış olduğumuz otelin kültürel ve doğal yapıya inanılmaz derecede uyum sağladığını, böylelikle de insanların konaklama yaparken çok daha keyif aldığını gözlemliyorum." diye konuştu.