Kayseri'de uçurtma şenliği düzenlenecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Uçurtmalar bizden, uçurmak sizden" sloganıyla düzenlenecek uçurtma şenliğine tüm vatandaşları davet etti.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, uçurtma şenliğinin 1 Mayıs Perşembe günü saat 13.00'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenleneceğini belirtti.

Bu eğlenceli etkinlik ile ailelerin ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirebileceğini kaydeden Büyükkılıç, "Uçurtmalarımız hazır, gökyüzümüzü hep birlikte renklendirelim. Bu etkinlik, Kayseri'nin Avrupa Spor Şehri unvanına da değer katacak bir adımdır. Tüm Kayserilileri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek etkinlik için sınırlı kontenjan kısa sürede dolarken, vatandaşlar şenliğe kendi uçurtmalarıyla da katılabilecek.