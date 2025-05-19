Kayseri'de motosiklet tutkunları 19 Mayıs'ı şehir turuyla kutladı

Kayseri'de motosiklet tutkunları 19 Mayıs'ı şehir turuyla kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü üyeleri, motosikletleri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sürüş etkinliği düzenledi.

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü üyeleri, motosikletleri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sürüş etkinliği düzenledi.

Program kapsamında 100'e yakın motosikletli, Talas ilçesindeki paraşüt iniş alanında toplandı.

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü Başkanı Mert Uysal, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğe katılımın fazla olduğunu belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Kayseri'de faaliyet gösteriyoruz. Kayseri'de motosikletin farkındalık oluşturabilmesi için düzenli kortej sürüşlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlarımızın da enerjileri çok güzel. Tahmini olarak 25 kilometrelik güzergahımız olacak. Bizler sadece motosiklet kullanan bir ekip olmak yerine sosyal farkındalık ile toplum yararına projeler üretmeye çalışıyoruz."

Türk bayrakları eşliğinde şehir turu gerçekleştiren motosiklet tutkunları, etkinliği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde tamamladı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı

Trump son anda programı değiştirdi! Dünyanın beklediği görüşme başladı
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Öğretmenden 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisine skandal ifade
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu

9 puan farktan şampiyonluğu veren antrenör hemen kovuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama

Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı

Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmıştı! 3. Lig ekibine imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.