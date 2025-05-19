Kayseri'de motosiklet tutkunları 19 Mayıs'ı şehir turuyla kutladı

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü üyeleri, motosikletleri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda sürüş etkinliği düzenledi.

Program kapsamında 100'e yakın motosikletli, Talas ilçesindeki paraşüt iniş alanında toplandı.

Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü Başkanı Mert Uysal, AA muhabirine, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğe katılımın fazla olduğunu belirten Uysal, şunları kaydetti:

"Kayseri'de faaliyet gösteriyoruz. Kayseri'de motosikletin farkındalık oluşturabilmesi için düzenli kortej sürüşlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlarımızın da enerjileri çok güzel. Tahmini olarak 25 kilometrelik güzergahımız olacak. Bizler sadece motosiklet kullanan bir ekip olmak yerine sosyal farkındalık ile toplum yararına projeler üretmeye çalışıyoruz."

Türk bayrakları eşliğinde şehir turu gerçekleştiren motosiklet tutkunları, etkinliği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde tamamladı.