Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Yoğun Ziyaretçi Akını

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yaptı.

Köroğlu Dağı'nın 2200 metrelik zirvesinde yer alan kayak merkezinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Konaklamak ve günübirlik tatil için merkeze gelen ziyaretçiler, yapay karlamayla kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistlerde kayak ve snowboard yaptı. Tatilciler, zaman zaman etkili olan sise rağmen pistleri doldurdu.

Bu arada merkezde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta sonu yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Yarıyıl tatili için de hazırlık yapan oteller, sömestir rezervasyonlarını almaya başladı.