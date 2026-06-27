Haberler

GSB'den 'Kardeş Başkent; Ortak Ses, Ortak Ruh' programı

GSB'den 'Kardeş Başkent; Ortak Ses, Ortak Ruh' programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması kapsamında 'Kardeş Başkent; Ortak Ses, Ortak Ruh' programını düzenledi. Açılış töreninde konuşan Bakan Müşaviri Elif Güneş, programın bir hafıza ve kimlik yolculuğu olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Kardeş Başkent; Ortak Ses, Ortak Ruh' programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'nın '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edilmesi kapsamında düzenlenen 'Kardeş Başkent; Ortak Ses, Ortak Ruh' programının açılış töreni, Gölbaşı Erkek KYK Yurdu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Elif Güneş, "Bu kültürel etkinlikte, sizlere kültürel ve kültürlerarası çalışan psikolog, sosyal çalışmacı ve mali danışmanlarımızdan oluşan uzman bir ekip eşlik edecek. Size göreceğiniz her bir mekanın sadece fiziki değil aynı zamanda ruhunu, canını, geçmişini, maneviyatını anlatacaklar. Yani sizlere gönüldaşlık edecekler. Bu nedenle bu program sadece bir gezi programı değildir. Bu program bir hafıza yolculuğudur, kimlik yolculuğudur, kardeşlik yolculuğudur, ortak gelecek yolculuğudur. Aynı kökten aynı ruha, aynı ruhtan aynı ufka" diye konuştu.

"Ziyaretlerin her biri bir hafıza durağıdır"

Ankara'nın kültürel miraslarının gezileceğini söyleyen Güneş, "Bu ziyaretlerin her biri bir hafıza durağıdır. Her biri bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nasıl bir geleceğe yürüdüğümüzü yeniden hatırlatacak. Çünkü şehirler sadece taş binalardan oluşmaz. Şehirler hafızadır, şehirler kimliktir, şehirler anlamdır. Ankara da bizim için yalnızca bir başkent değil, milletimizin diriliş iradesinin, bağımsızlık azminin, cumhuriyetimizin ve ortak geleceğe yürüyüşümüzün sembolüdür" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu

Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin

Kerem Aktürkoğlu: Hakkınızı helal edin
Gülistan Doku dosyasının kritik ismi Umut Altaş ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı

6 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu

Sperm kardeşlerin inanılmaz hikayesi! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor