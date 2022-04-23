Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Murat Kalkan - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Erciş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tenzile Anaokulu bahçesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından şiirler okundu halk oyunları gösterileri sunuldu. Öğrencilerin seslendirdiği şarkılarla devam eden program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title