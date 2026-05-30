60 yıllık semer ustası, mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Kahramanmaraş'taki tarihi Semerci Çarşısı'nda teknoloji ve değişen yaşam şartları nedeniyle meslek yok olma noktasına geldi. 70 yaşındaki son usta Ali Özen, 60 yıldır mesleğini sürdürüyor ancak çırak yetişmemesi ve talebin azalması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kahramanmaraş'ta geçmişte onlarca ustanın çalıştığı tarihi Semerci Çarşısı'nda, teknoloji ve değişen yaşam şartları nedeniyle meslek yok olma noktasına geldi. Çarşıda yıllarca süren hareketlilikten geriye ise tek bir semer ustası kaldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'nde bulunan tarihi Kapalı Çarşı'daki Semerciler Çarşısı'nda şimdilerde sessizlik hakim. Hayvan gücünün yerini motorlu araçlara bırakmasıyla birlikte kullanım alanı daralan semercilik, Kahramanmaraş'ta da eski canlılığını da kaybetti. Bugünlerde sadece semer ustası Ali Özen, mesleğini geleneksel yöntemlerle icra etmeye devam ediliyor.

"Ürettiğimizi satamıyoruz, elimizde kalıyor"

Yaklaşık 60 yıldır semercilik yaptığını belirten 70 yaşındaki Ali Özen, geçmişte çarşıda 60-70 civarında semer ustasının bulunduğunu ancak bugün tek başına mesleği sürdürdüğünü anlattı. Teknolojiye yenik düştüklerini belirten Özen, "Eskiden burada en az 60-70 semerci vardı. Şimdi ise tek ben kaldım. Zamanında güzel bir meslekti ancak teknolojiye yenik düştük. Artık mesleğimize ihtiyaç kalmadı, bu yüzden biz de bırakma noktasına geldik. Çırak yetişmiyor çünkü ben kendi geçimimi zor sağlarken başkasının geçimini nasıl sağlayayım. Ürettiğimizi satamıyoruz, elimizde kalıyor. Hayvan gücüne olan ihtiyaç çok azaldı. Şimdi yalnızca bazı hayvancılıkla uğraşanlar, koyuncular ve yaylaya çıkan vatandaşlar zaman zaman semer alıyor" ifadelerini kullandı.

"Masraf arttı, kazanç azaldı"

1 semeri 3-4 günde yaptığını anlatan Ali Özen, "Eskiden 1 semeri 2 günde yapıyordum, şimdi yaşımız gereği 3-4 güne çıktı. Malzemeleri bulmak da zorlaştı. Birini bulsak diğerini bulamıyoruz. Kullanılan ot Afyonkarahisar'dan geliyor, yüksek maliyetle alıyoruz. Masraf arttı, kazanç azaldı. Ben 70 yaşındayım, 10 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. 1'i erkek 4 çocuğum var, oğlumda fırsat buldukça yanımda çalışıyor ama genelde başka işe yöneldi" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
