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İzmir'de Sevgililer Günü Koşusu: Sevdiğine Koş Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

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İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen 'Sevdiğine Koş' etkinliğine katılan birçok kişi, koşarak sevdiklerine sarıldı. Birinciliği elde eden yarışçılar, sporun önemine dikkat çekti.

İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sevdiğine Koş" etkinliğine çok sayıda kişi katıldı.

Konak Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, İzmir Marina ve Cumhuriyet Meydanı'ndan koşuya başlayan katılımcılar, Karantina Meydanı'nda buluştu.

Evli, sevgili, kardeş ve arkadaştan oluşan yarışçılar birbirlerine sarılarak koşuyu tamamladı.

Koşuda birinciliği elde eden Müjde Erol ve Kamil Sümbül, arkadaş olduklarını ve sporun önemine vurgu yapmak için etkinliğe katıldıklarını ifade etti.

İngiliz çift Sharon ve Gregory Kane ise uzun yıllardır evli olduklarını ve koşuya katılmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sharon Kane, "Çok güzel bir gün oldu. Biz sadece 3 hafta önce İzmir'e geldik. Bu koşunun olduğunu gördük ve katılmak istedik. Çok heyecanlı bir tecrübe oldu. 34 yıldır evliyiz ama aşkımız hiç bitmedi." dedi.

Program, dereceye giren çiftlere ödüllerinin verilmesi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Kültür Sanat
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