İzmir'de Fener Alayı Coşkusu
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'ncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında binlerce kişi bir araya geldi. Katılımcılar, 350 metrelik Türk bayrağını taşıyarak marşlar söyledi.
FENER ALAYI DÜZENLENDİ
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'ncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında binlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayına katıldı. Gündoğdu Meydanı'na yürüyen fener alayındakiler, 350 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyledi. Düzenlenen fener alayı, Kültürk Park Lozan Kapısı'nda sona erdi.
Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Mert CONA Kamera: Mehmet KILIÇ/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat