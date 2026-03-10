Haberler

İtalya, ünlü ressam Caravaggio'nun bir eserini 30 milyon avroya satın aldı

Güncelleme:
İtalya Kültür Bakanlığı, ünlü ressam Caravaggio'nun Maffeo Barberini'yi tasvir eden portresini 30 milyon avro karşılığında satın aldığını duyurdu. Tablonun, Roma'daki Ulusal Antik Eserler Galerisi'nde sergileneceği belirtiliyor.

İtalya Kültür Bakanlığı, ünlü ressam Caravaggio'nun, daha sonradan "Papa" olacak genç din adamı Maffeo Barberini'yi tasvir ettiği portresini 30 milyon avro bedelle satın aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 16 ve 17. yüzyılda yaşamış ressam Caravaggio'nun Maffeo Barberini portresinin bugün bakanlıkta ilgili yetkililerin noter huzurunda imzaları atmasıyla 30 milyon avro karşılığında satın alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, "Bir yıldan fazla süren müzakerelerin ardından, bugün Kültür Bakanlığının Caravaggio'nun olağanüstü bir başyapıtını satın aldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Giuli, bunun, ulusal kültürel mirası güçlendirme projesinin bir parçası olduğunu ve tablonun Roma'daki Barberini Sarayı'nda bulunan Ulusal Antik Eserler Galerisi'nde sergileneceğini bildirdi.

1598 yılı civarında yapıldığı belirtilen tabloda, 1623'te "Papa 8. Urbanus" adıyla Katolik Kilisesi'nin ve Papalık Devleti'nin başına geçen, genç din adamı ve sanat hamisi Maffeo Barberini, papaz şapkası, cübbesi ve bir elinde katlanmış mektupla tasvir ediliyor.

Barok dönemin ünlü ressamlarından Caravaggio'nun "Maffeo Barberini" adlı eseri, sanatçının "chiaroscuro" olarak bilinen ışık ve gölge tekniğini kullandığı çalışmalar arasında sayılıyor.

İtalyan basını, ünlü tablonun özel bir koleksiyondan satın alındığını yazdı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
