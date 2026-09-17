Hatay’da Ahilik Kültürü Haftası düzenlenen programla kutlandı

Hatay'da Ahilik Kültürü Haftası'nın 39'uncu yılı düzenlenen programla kutlandı. HESOB Abdulkadir Teksöz Toplantı ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

Programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, Ahilik kültürünün Türk milletinin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Dürüstlük, güven, helal kazanç, kaliteli üretim, mesleğe sadakat, ustaya hürmet, çırağa sahip çıkma ve ihtiyaç sahipleriyle dayanışma gibi değerlerin Ahilik geleneğinin temelini oluşturduğunu ifade eden Masatlı, bu değerlerin günümüzde de yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

Hatay'ın tarih boyunca önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirten Masatlı, 6 Şubat depremleri ve sonrasında yaşanan süreçte şehrin ekonomik ve ticari hayatının da büyük ölçüde etkilendiğini söyledi. Depremlerin ardından üretimin devamlılığının sağlanması, esnafın yeniden iş yerlerine dönmesi ve ticari hayatın canlandırılmasının öncelikli hedefler arasında bulunduğunu aktaran Masatlı, bu kapsamda 6 bin 200'den fazla prefabrik iş yerinin tamamlandığını, Gastronomi Çarşısı ile Kültür ve Sanat Çarşısı'nın hizmete sunulduğunu kaydetti.

Hatay'ın üretim kapasitesinin yeniden güçlendirilmesi amacıyla organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, tarımsal üretim ve kadın kooperatifleri başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmaların sürdüğünü belirten Masatlı, Hassa Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmalarının başladığını, Kırıkhan Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısının tamamlandığını ve ilk fabrikanın faaliyete geçtiğini ifade etti. Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde ise faaliyette bulunan fabrika sayısının 12'nin üzerine çıktığını belirtti.

Hatay'ın yeniden ihya ve inşa sürecinin yalnızca konutların yapılmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Masatlı, çarşıların yeniden canlandırılması, esnafın iş yerlerine dönmesi, çiftçinin toprağıyla, sanayicinin üretimle ve esnafın müşterisiyle yeniden buluşturulmasının önemine değindi. Ahilik kültürünün usta-kalfa-çırak ilişkisi aracılığıyla mesleki bilgi ve tecrübenin nesilden nesile aktarılmasını sağladığını belirten Masatlı, kaybolma riski bulunan geleneksel mesleklerin ve bu mesleklerle birlikte taşınan kültürel değerlerin korunması gerektiğini ifade etti.

Program kapsamında Hatay'da yılın ahisi, kalfası ve çırağı olarak seçilen esnaf ve sanatkarlara ödülleri takdim edildi. Ardından Ahilik Kaftanı Giydirme Töreni gerçekleştirildi. Törende mesleki bilgi ve tecrübenin yanı sıra meslek ahlakı ve sorumluluğun da gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Vali Masatlı, şehir merkezinde tamamlanan iş yerlerinin esnaf tarafından kullanılmaya başlanmasının ticari hayatın yeniden canlandırılması açısından önem taşıdığını belirterek, teslimleri gerçekleştirilen dükkanlara esnafın yerleşmesi ve ticari faaliyetlerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Programın sonunda Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli ile hayatını kaybeden esnaf ve sanatkarlar anıldı. Ahilik, kalfalık ve çıraklık unvanlarıyla seçilenler ile fahri ödüle layık görülenler tebrik edilirken, esnaf ve sanatkarlara bereketli kazanç temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı