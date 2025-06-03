Guns N' Roses İstanbul'da Konser Verdi

Guns N' Roses İstanbul'da Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Grup, konser sırasında kaybedilen genç bir hayranı andı.

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda müzikseverlerle buluştu.

Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği grup, konsere "Welcome to the Jungle" eseriyle başladı. Topluluk, daha sonra "Bad Obsession", "Mr. Brownstone", "Chinese Democracy", "Live and Let Die", "Perhaps", "You Could be Mine" ve "Knockin' on Heaven's Door" adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı seslendirdi.

Topluluk, etkinlik öncesinde olduğu gibi konserde de Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı. Solist Axl Rose, "Knockin' on Heaven's Door" eserini, sahneye fotoğrafı yansıtılan Minguzzi'ye adadıklarını ifade etti.

Ön grup olarak sahne alan Rival Sons grubunun solisti Jay Buchanan da İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara işaret ederek, "Savaş elbette kötüdür fakat savaşta sadece askerler ölür, çocuklar öldüğünde bunun adı cinayettir." görüşünü paylaştı.

Konseri izlemeye gelenler arasında oyuncular Belçim Bilgin, Halit Ergenç, Elçin Sangu, Alper Saldıran, Nur Fettahoğlu, Mahir İpek, Ecem Özkaya, Alper Kul ile eşi Aylin Kontente ve Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da yer aldı.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Kültür Sanat
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anahtarını unutunca balkonu denedi, hastanede yaşam savaşı veriyor

Kapıyı açamayınca tehlikeli yönteme başvurdu! Yaşam savaşı veriyor
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Zincir markette skandal! Tavukları güneşin altında beklettiler

Yine bir zincir market yine skandal
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milyonlarca dolarlık sırlar Osmaniye'de saklı! Çözülmesi için ödüller kondu

Milyonlarca dolarlık sırlar burada saklı! Çözülmesi için ödüller kondu
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı

Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.