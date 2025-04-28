Gümüşhane yaylaları hafta sonunda doğa tutkunlarını ağırladı

Gümüşhane'de doğal güzellikleri ve bitki örtüsüyle ön plana çıkan yaylalara doğaseverler hafta sonu ilgi gösterdi.

Artabel Doğa ve Dağcılık Spor Kulübü (ARDOSK) üyeleri, Kürtün ilçesindeki Kadırga, Dereağzı, Kavaklı, Alancık ve Çatma yaylalarında yoğun sis altında yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğa tutkunları, ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen sarı, mor ve beyaz çiçeklerle kaplı yaylalarda fotoğraf çekerek keyifli zaman geçirdi.

Yürüyüşe katılan Yusuf Çakmak, yaptığı açıklamada, Kadırga Yaylası'ndan başlayan yürüyüşte, tarihi yollardan geçip şehitlikleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Yayla çiçeklerinin baharın gelişiyle açtığını belirten Çakmak, bölgede zaman geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Senanur Sandıkçı ise ilk defa katıldığı doğa yürüyüşünde zorlanmasına rağmen keyif aldığını dile getirerek, "Çok tepe aştık ama güzel oldu. Karadeniz'in güzel yaylalarında değişik çiçekler gördüm. Hepsi de güzel kokuyordu. Manzara çok güzeldi." diye konuştu.