Giresun'da Baba-Oğul Ayakkabı Tamirciliğinde 4. Kuşak

Giresun'da Telat ile oğlu Ogün Tepebaş, ayakkabı tamirciliğini 20 yıldır birlikte sürdürüyor.

Baba oğul, Keşap ilçesinin Gazhane Caddesi'ndeki dükkanda hem ayakkabı tamiri hem de imalatı yapıyor.

Telat Tepebaş, AA muhabirine, ailesinde ayakkabı tamirciliğinin babadan oğula aktarılan bir miras olduğunu söyledi.

Mesleği 45 yıl önce babasından öğrendiğini anlatan 60 yaşındaki Tepebaş, kendisinin de oğluna aktardığını ve birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Tepebaş, ilkokulu bitirdikten bir süre sonra babasının yanında çıraklığa başladığını belirterek, "Dede mesleği. Dedem babama aktarmış, o da bana. 45 yıldır da devam ediyorum. Allah hepimize çok versin, kendimizi bakıp gidiyoruz." dedi.

Oğluyla çalışmaktan memnun olduğunu dile getiren Tepebaş, "Oğlumla çalışmak gurur verici. Yeni nesillerin de bu mesleği öğrenmesini istiyorum. Tamircilik koldaki altın bilezik gibidir, bir iş sahibi olurlar." diye konuştu.

Ogün Tepebaş ise 20 yıl önce 9 yaşındayken babasının yanında çıraklığa başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ailemizde ayakkabıcı tamirciliği bir gelenek haline geldi. Dedemin babası da bu işi yapıyordu. Ben de dördüncü kuşak oluyorum. İnşallah beşinci kuşakta bu işi yapar."

Tepebaş, baba mesleğini devam ettirdiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.