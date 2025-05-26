Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda Öğrenci Şenliği Coşkusu

Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda Öğrenci Şenliği Coşkusu
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen öğrenci şenliğinde voleybol, masa tenisi, satranç turnuvaları ve tiyatro gösterisi yapıldı. 'Parlayan Yıldızlar' takımı voleybol turnuvasını kazandı, masa tenisinde Abdullah Mat ve satrançta Abdülkadir Akın birinci oldu. Tiyatro gösterisi ise izleyicileri eğlendirdi.

Gemerek Meslek Yüksekokulu tarafından öğrenci şenliği düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek Meslek Yüksekokulu'nda bu yıl ilk kez düzenlenen programda, voleybol, satranç ve masa tenisi gibi sportif etkinliklerin yanı sıra tiyatro gösterisi sunuldu.

Voleybol turnuvasında "Parlayan Yıldızlar" takımı turnuvanın şampiyonu olurken, masa tenisi ve satranç turnuvalarında bireysel rekabet öne çıktı.

Masa tenisinde laboratuvar teknikeri öğrencisi Abdullah Mat birinci oldu. Satranç turnuvasında ise yine aynı bölümden Abdülkadir Akın birinci oldu.

Sahnelenen tiyatro gösterisi ise izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gençlerin güncel sorunlarını ve umutlarını mizahi ve dramatik bir dille ele alan oyun, seyircilerin beğenisini kazandı.

Gemerek Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Öğretim Görevlisi Nadire Göksu, organizasyonda emeği geçen öğrencilere, akademik ve idari personele teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin, öğrencilerin sosyal yönlerinin gelişmesine ve okul aidiyetinin güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirten Göksu, "Her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız bahar şenliklerimizi önümüzdeki yıllarda daha da zengin içeriklerle sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Kültür Sanat
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