Fatih'teki Haseki Bostan Hamamı 2024'te açılacak

Fatih'te bulunan Haseki Bostan Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından 2024'te müşterilerine kapılarını açacak. Hamamda yapılan çalışmalarla özgün yapısı ortaya çıkarılıyor ve tarihi dokusu korunuyor.

Fatih'te 15. yüzyılda 1166 metrekare alana inşa edilen Haseki Bostan Hamamı, güçlendirme ve özgün mimariyi ortaya çıkarma amacıyla yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 2024'te müşterilerine kapılarını açacak.

Tarihi Haseki Bostan Hamamı'nda Kasım 2021'de başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. "Çifte hamam" olarak bilinen ve dönemindekilerin aksine kadınlar bölümünün erkeklerinkinden büyük ve geniş olmasıyla dikkati çeken hamamda, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Mülkiyeti İlim Yayma Vakfına ait hamamdaki beton eklentiler, muhdes sıvalar, camekanlar, mermerler ve taşıyıcı özelliğini yitiren moloz taş duvarlar yenileme çalışmaları kapsamında sökülürken, kubbelerde ayrıştırma yapıldı.

Hamamdaki kazılar sonucu ulaşılan, döşemenin altındaki sıcak havanın dolaştığı "cehennemlik" alanında, 850 ton balçık temizliği yapıldı.

Hamamdaki çalışmalarda küçük bir sarnıç ile bazı bölmelerde kalem işi süsmeler keşfedildi.

Hürrem Sultan'ın yaptırdığı Haseki Külliyesi ve 2. Bayezid'in sadrazamlarından Koca Davut Paşa tarafından inşa ettirilen Davutpaşa Külliyesi'ne ait medreseyle aynı aks üzerinde yer alan hamamın, Mayıs 2024'te müşteri ağırlamaya başlaması bekleniyor.

Restorasyonu yapan firma yetkilisi Sebahattin Sayar, AA muhabirine, tarihi ve kültürel mirasın tarihi doku korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemini anlattı.

Çalışmalar doğrultusunda araştırma kazıları ve dönem analizleri de yaptıklarını belirten Sayar, "esere saygı" prensibiyle çalıştıklarını ifade etti.

Hamama muhdes eklentilerin özellikle 19. yüzyılda yapıldığını dile getiren Sayar, yapının söz konusu dönemde çimentoyla basit tamir yöntemlerine maruz kaldığını söyledi.

Restorasyonun ardından tarihi hamamın özgün yapısına kavuşacağına işaret eden Sayar, çalışmayı gelecek yıl tamamlamayı planladıklarını kaydetti.

"Amacımız niteliksiz ekleri kaldırmak, çimentodan yapıyı uzaklaştırmak"

Şantiye şefi Birgül Şahin ise İstanbul Valiliği koordinesinde çalıştıklarını, 850 ton balçık çıkarılan "cehennemlik" alanında yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız yapıdaki niteliksiz ekleri kaldırmak, çimentodan yapıyı uzaklaştırmak. Bunlar temizlendikten sonra zaten yapı da bize birtakım veriler veriyor. Bu veriler ışığında da revize projeleri yapılarak, yapının en özgün şekline kavuşturulması için imalatımıza devam ediyoruz.

Kadınlarda soğukluk bölümünde, erkeklerde sıcaklık bölümünde kalem işi süslemelerine denk geldik. Bu süslemeleri de yine restorasyon sonrası herkesin görebileceği şekilde açığa çıkaracağız."