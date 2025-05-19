Erzurum'da Gençlerden Meşaleli Yürüyüş

Erzurum'da Gençlerden Meşaleli Yürüyüş
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Erzurum'da yapılan meşaleli yürüyüşte yüzlerce genç, Cumhuriyet Caddesi'nden başlayıp Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya geldi.

Erzurum'da gençlerden meşaleli yürüyüş

ERZURUM - Erzurum'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla akşam saatlerinde meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan ve yüzlerce gencin ellerinde meşalelerle katıldığı yürüyüş Havuzbaşı Kent Meydanı'nda tamamlandı. Kent protokolünün ve vatandaşların da katıldığı meşaleli yürüyüş sonrası Havuzbaşı Kent Meydanı'nda buluşan gençler buradaki etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Kültür Sanat
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