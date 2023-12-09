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Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 1521 Polis Adayı Mezuniyet Töreni Düzenlendi

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Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 1521 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, mezun olan polis adaylarına hitap ederek, onların vatanlarına can olmak için burada olduklarını belirtti. Tören sonunda polis adayları kep atarak sevinçlerini aileleri ve yakınlarıyla paylaştı.

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 1521 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM spor salonunda gerçekleştirilen 29. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hamza Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, "Polis olmak için bir araya gelen 1521 genç arkadaşımız mezun olacak ve memleketimizin dört bir yanına giderek görevlerine başlayacaklar." dedi.

Mezun olan polislere seslenen Aydoğdu, "Bu ülkenin topraklarında gözlerini açan her çocuk polis ve asker olmak ister. Karşımda duran birbirinden güzel gençleri gördüğümde onların zaten burada vatanına can olmak için bulunduğunu biliyor ve bu konuda en ufak bir tereddüt bile duymuyorum." diye konuştu.

"Sevgili gençler, sizler artık, sadece kendi anne ve babalarınızın değil, devlet ana ve devlet babanın da kahraman birer evlatlarısınız." diyen Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Bugünden itibaren, Anadolu'nun dört bir köşesinde, hilalin dalgalandığı her yerde, bizlerin huzur ve güveni için gecenizi gündüzünüze katacaksınız. Anadolu insanı vefalıdır. Anadolu insanı merhametli ve şefkatlidir. Sizleri de öz evlatları bilip, Anadolu insanı bağrına basacaktır. Bundan emin olun."

Erzincan POMEM Müdür Vekili Alper Özdemir ise mart ayında başlayan yoğun eğitimin tamamlandığını belirterek, POMEM'i başarıyla bitiren 1521 öğrenciyi kutladı.

Öğrencilerin aldıkları üst düzey eğitim ve çalışma istekleri ile görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini vurgulayan Özdemir, "Emniyet teşkilatının bütün birimlerinde önemli görevler almaya hazırlanan genç öğrencilerim görevinizi layıkıyla yapabilmeniz için amirleriniz ve hocalarınız sizleri her türlü duruma karşı hazırladılar. Mesleğin inceliklerini, hassasiyetle takip etmeniz gereken kuralları size anlattılar. Sizlerin almış olduğu eğitimin en iyi ve en kapsamlı eğitimlerden biri olduğu tartışmasız bir gerçektir." ifadelerini kullandı.

Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Daha sonra yemin ederek kep atan 1521 polis adayı, sevinçlerini arkadaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaştı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, bazı kurum müdürleri ve polislerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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