Erzincan'da Uluslararası Sempozyumda 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' Yakıldı

Erzincan'da Uluslararası Sempozyumda 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' Yakıldı
23 ülkeden katılımcının yer aldığı 'Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan Sempozyumu' kapsamında Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde 'Birlik ve Kardeşlik Ateşi' yakıldı. Etkinlikte Türk dünyasının birleştirici unsurları vurgulandı.

Erzincan'da 23 ülkeden katılımcının yer aldığı "Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan Sempozyumu" kapsamında Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde "Birlik ve Kardeşlik Ateşi" yakıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde, Valiliğin öncülüğünde, Belediyenin katkısı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde "Birlik ve Kardeşlik Ateşi" Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Vali Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu tarafından yakıldı.

EBYÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kaya, burada yaptığı konuşmada, yakılan ateşin Türk dünyasının birleştirici bir unsuru olduğunu söyledi.

Etkinlik, halk oyunları ekibinin folklor gösterisi ile son buldu.

