'Eğlence Tırı' depremzede çocuklarla buluştu

'Eğlence Tırı' 23 Nisan'da depremzede çocukların yüzünü güldürdü

HATAY - Mobil 'Eğlence Tırı' 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıktı. Hatay'da çocuklarla buluşan 'Eğlence Tırı', miniklere bayram coşkusunu doyasıya yaşattı.

Türkiye'nin mobil eğlencesi 'Playland Eğlence Tırı', 23 Nisan Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıktı. Hatay'da çocuklarla buluşan 'Eğlence Tırı', büyük coşku oluşturdu.

Miniklerin büyük ilgi gösterdiği ve binlerce kişinin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Çocuklar 'Eğlence Tırı'nda 23 Nisan coşkusu yaşayarak, birbirinden farklı etkinliklere katıldı. Depremin en çok etkilediği şehir olan Hatay'da minikler gönlünce eğlendi. 'Playland Eğlence Tırı', bu süreçte Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya dahil olmak üzere toplam 17 farklı noktada çocuklarla buluşacak. İki yıl boyunca 300 bin çocuğa ulaşan 'Playland Eğlence Tırı', deprem bölgesinde iki ay kalarak, çocukları mutlu etmeye devam edecek. Çocuklara ücretsiz ulaşan 'Eğlence Tırı', 60 gün boyunca birçok deprem bölgesini dolaşarak, miniklerin yüzünü güldürecek. Deprem bölgesinde 200 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen ve kendi alanında bir ilki gerçekleştiren Playland, 'Eğlence Her Yerde' sloganı ile milyonlarca çocuğa sadece oyun değil umut, neşe ve mutluluk da taşıyor. 'Eğlence Tırı' böylelikle 500 bin çocuğa ulaşmak olacak.

"Eğlenceye bütün çocukların ulaşması gerekiyor"

Depremin ilk günü itibarıyla eğlence tırlarının deprem bölgesinde olduğunu belirten Playland CEO'su Seydi Taş, "Metropoldeki çocuklarla buradakilerin hiçbir farkı yok. Eğlenceye bütün çocukların ulaşması gerekiyor. Onların yüzünde ufak da tebessüm görmek bizi mutlu etmeye yetiyor. İki yıl boyunca 300 bin çocuğa ulaştık, bu 60 gün içerisinde ise 200 bin çocuğa ulaşarak, 500 bin kişiye ulaşmak istiyoruz. Eğlence tırımız hiç durmayacak köy köy, kasaba kasaba dolaşacağız. Milyonlarca çocuğu eğlence tırıyla buluşturmak istiyoruz. Eğlenceye ulaşamayan her çocuğu bu duyguyu tattırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.