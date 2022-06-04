Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı - Haberler

Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı
- Güncelleme:
Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne 9/8 Festivali kapsamında darbuka ve dans yarışmaları düzenlendi.
Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne 9/8 Festivali kapsamında darbuka ve dans yarışmaları düzenlendi.
"Kalbiniz de 9/8 atacak" sloganıyla, "2022 Edirne Yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festivalin ikinci günündeki etkinlikler, Kent Ormanı'ndaki festival alanında devam etti.
Sahneye ilk olarak Edirne Belediyesi Morİz Ritim Grubu çıktı. Kadınların oluşturduğu grup, 9/8'lik ritimlerle katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.
Festival kapsamında daha sonra dans yarışması düzenlendi.
Roman müzikleri eşliğinde dans eden 9 yarışmacının performansı jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada Mert Günbayı birinci oldu.
Edirneli müzisyenlerin yarıştığı darbuka yarışmasında ise Atalay Uluay birinci oldu.
Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan verdi.