Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı - Haberler

Edirne 9/8 Festivali'nde darbuka ve dans yarışmaları yapıldı Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne 9/8 Festivali kapsamında darbuka ve dans yarışmaları düzenlendi. Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne 9/8 Festivali kapsamında darbuka ve dans yarışmaları düzenlendi. "Kalbiniz de 9/8 atacak" sloganıyla, "2022 Edirne Yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festivalin ikinci günündeki etkinlikler, Kent Ormanı'ndaki festival alanında devam etti. Sahneye ilk olarak Edirne Belediyesi Morİz Ritim Grubu çıktı. Kadınların oluşturduğu grup, 9/8'lik ritimlerle katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Festival kapsamında daha sonra dans yarışması düzenlendi. Roman müzikleri eşliğinde dans eden 9 yarışmacının performansı jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada Mert Günbayı birinci oldu. Edirneli müzisyenlerin yarıştığı darbuka yarışmasında ise Atalay Uluay birinci oldu. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan verdi. AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat Edirne Belediyesi Edirne Kültür Sanat Haberler

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